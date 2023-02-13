وتقول الصحيفة البريطانية إن راشيل كوكوك وإبنتها سينيز الطالبة في جامعة كوليدج كورك أعلنا إنشاء صندوق أهلي لجمع التبرعات للمساعدة في مواجهة أثار الزلزال في تركيا في مدينة البستان في مقاطعة كهرمانماراس في تركيا، وهي البلد التي جاء منها زوج كوكوك.



وقالت العاملة في التجزئة البالغة من العمر 41 عامًا: "لقد كنا نذهب إلى هناك منذ 23 عامًا، كانت البستان أيضًا منزلنا، وكان هؤلاء الأشخاص هم شعبنا".



وأضافت: "هؤلاء الأشخاص الذين يظهرون في محطات الأخبار - أعرف وجوههم، وأعرف عائلاتهم، ومن المحزن تمامًا أن هؤلاء الأشخاص قد رحلوا الآن ونرى الكثير منهم على الأرض لا يملكون شيئًا."



واختتمت: "لم يسمع أحد من قبل عن البستان قبل هذه المأساة المروعة وأنا وابنتي أردنا تسليط الضوء على الأشخاص الطيبين وأن هذه الكارثة الطبيعية تسببت في فقدان الناس لحياتهم".



أثناء إعداد صفحة جمع التبرعات، سافر زوج الطاهية كوكوك، إرجين، البالغ من العمر 47 عامًا، إلى البستان، صباح الثلاثاء الماضي في محاولة للعثور على أفراد اسرته.