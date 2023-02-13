انطلاق حملات التعقيم والنظافة بكافة مساجد البحيرة استعدادا لشهر رمضان.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مساجد محافظة البحيرة اليوم الإثنين، حملات مكثفة للنظافة والتعقيم، ورفع كافة المخلفات بالتزامن مع قرب شهر رمضان الكريم، وتستمر الحملات بكافة المساجد والزوايا بالمدن والقرى المختلفة لمدة 10 أيام، لتضم النظافة الدورية للمساجد ، وكذلك نظافة أسطح المساجد وإزالة أى مخلفات بالمساجد أو ملحقاتها ونقل المعدات المكهنة إلى مخازن مديرية الاوقاف.

أشرف على حملات النظافة الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، والشيخ حامد خليفة عيسوى مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ يحى عبد العاطى القيادى بمديرية الاوقاف.

وقال الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة انه هذه الحملات تأتىوفقا لمبادرة وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية، مضيفا أنه شرف كبير لكل العاملين فى الأوقاف المشاركة فى هذه المبادرة للحفاظ على بيوت الله مبنى ومعنى داخل أكثر من 15الف مسجد وزاوية بمناطق محافظة البحيرة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن الحملات تشمل نظافة أسطح المساجد ودورات المياه فضلا عن صحون المساجد وذلك استعدادا لقدوم شهر رمضان الكريم والوقوف على الجاهزية الكاملة لبيوت الله تعالى.

وكانت وزارة الأوقاف قد أطلقت حملات مكثفة لنظافة المساجد على مستوى الجمهورية بداية من اليوم الاثنين حتى نهاية شهر رمضان الكريم، وتنطلق الحملة الأولى من اليوم لمدة عشرة أيام وستكون تحت الإشراف والمتابعة المباشرة لرئيس القطاع الدينى ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة ومديرى المديريات والإدارات كل فيما يخصه.

وتتضمن الحملة النظافة الدورية للمسجد، ونظافة أسطح المساجد ورفع أى كهن بالمساجد أو ملحقاتها إلى مخازن المديريات. وكذلك نزول جميع القيادات بالديوان والمديريات والإدارات على جميع المستويات لمتابعة العمل.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه تم تكليف جميع المفتشين على مستوى الديوان العام والمديريات بإعطاء أولوية بالغة لهذا الأمر وتوقيع عقوبات رادعة على المقصرين سواء فى العمل أم الإشراف والمتابعة.