اندلاع حريق في مستودع بمقاطعة "كراسنويارسك" الروسية على مساحة 6 ألاف متر

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أعلنت هيئة الطوارئ الروسية أن حريقا اندلع في مبنى مستودع يقع على مساحة 6000 متر مربع في مقاطعة كراسنويارسك الروسية في سيبيريا.



وقال مصدر بهيئة الطوارئ الروسية - لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين "لقد اشتعلت النيران في مستودع في شارع بوجرانيشنيكوف على مساحة 6000 متر مربع".. مضيفا أن حوالى 40 شخصا و11 قطعة من المعدات يشاركوا في إخماد الحريق، ويجري تعزيز واستقدام المزيد من القوى والوسائل للتغلب على الحريق.

وفى سياق مختلف، قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الحرب التي تشنها روسيا فى أوكرانيا كانت سببا فى هجرة تاريخية للروس من بلادهم. حيث أظهرت البيانات الأولية أن نحو 500 ألف على الأقل، وربما مليون، قد غادروا البلاد خلال العام الذى بدأ منذ بداية الغزو، وهم موجة هائلة تقترب من الهجرة التي حدثت بعد الثورة البلشفية عام 1917 وتفكك الاتحاد السوفيتى عام 1991.

ومثلما كان الحال من قبل، فإن تلك الهجرة ستؤثر على البلاد لأجيال، وأدى التدفق الهائل إلى تضخم مجتمعات المغتربين الروس الموجودة فى جميع أنحاء العالم وإنشاء مجتمعات جديدة.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن بعض الروس فر إلى دول قريبة مثل أرمينيا وكازاخستان، عبر الحدود المفتوحة أمام الروس. فى حين أن بعض الحاملين للتأشيرات ذهبوا إلى فنلندا ودول البلطيق أو أماكن أخرى فى أوروبا، وهناك من توجه إلى أماكن أبعد مثل الإمارات وإسرائيل وتايلاند والأرجنتين، حتى أن رجلين من الشرق الأقصى لروسيا أبحرا بقارب صغير إلى ألاسكا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بعض الروس الذين غادرو بلادهم كانوا معارضين وزادت معارضتهم بعد الغزو، بينما كان دافع البعض الآخر المصلحة الاقتصادية وللحفاظ على معيشتهم أو الفرار من تأثير العقوبات.