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انتظام الدراسة وحضور كبير للطلاب فى ثالث أيام الفصل الدراسي الثاني

الإثنين، 13 فبراير 2023 10:00 ص
انتظام الدراسة وحضور كبير للطلاب فى ثالث أيام الفصل الدراسي الثاني وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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شهدت المدارس اليوم حضورا كبيرا للطلاب فى ثالث أيام الفصل الدراسي الثاني، حيث انتظمت الدراسة بين الطلاب، فيما وجهت المديريات التعليمية، تعليمات للمدارس بضرورة  تسليم الكتب المدرسية للطلاب فى الأسبوع الأول من الدراسة وتسجيل الغياب إلكترونيًا أسبوعيا وحظر استخدام العقاب البدنى والنفسى واللفظى وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى لصالح العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليميه مناسبة جاذبة للطلاب والتنمية المهنية المستدامة للمعلم للارتقاء بالعملية التعليمية من خلال رفع کفاءة جودة آداء المعلم على أسس علمية صحيحة.
 
وأكد الوزير على تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة، والتي تهدف إلى خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية المختلفة ومن ثم المديريات التعليمية بهدف إبراز النماذج الناجحة وتصميم نموذج متكامل من التطوير بداخل كل إدارة تعليمية، مؤكدًا على أنه تم إرسال المؤشرات والمحاور التطويرية لاختيار الإدارة المتميزة حتي تصبح نموذجًا يُحتذي به في كافة الإجراءات والممارسات التعليمية والإدارية.
 
وانطلق الفصل الدراسي الثاني 11 فبراير الجارى، فيما وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى  مديري المديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم" بالمدارس، مشيرًا إلى أن مجموعات الدعم ستكون داخل المدارس لصفوف النقل، بينما يتم اختيار (3-5) مدارس في كل إدارة تعليمية مزودة بمسرح أو قاعات مجهزة لتقديم مجموعات الدعم لصفوف الشهادات، فضًلا عن اختيار أفضل معلمين متميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، بالاضافة إلى إمكانية الاستعانة بمعلمين من خارج المنظومة التعليمية وحصولهم على تصريح لمزاولة المجموعات بعد التأكد من كفاءتهم التعليمية.
 
 

التربية والتعليم

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