انتظام الدراسة وحضور كبير للطلاب فى ثالث أيام الفصل الدراسي الثاني

كتب محمود طه حسين

شهدت المدارس اليوم حضورا كبيرا للطلاب فى ثالث أيام الفصل الدراسي الثاني، حيث انتظمت الدراسة بين الطلاب، فيما وجهت المديريات التعليمية، تعليمات للمدارس بضرورة تسليم الكتب المدرسية للطلاب فى الأسبوع الأول من الدراسة وتسجيل الغياب إلكترونيًا أسبوعيا وحظر استخدام العقاب البدنى والنفسى واللفظى وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى لصالح العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليميه مناسبة جاذبة للطلاب والتنمية المهنية المستدامة للمعلم للارتقاء بالعملية التعليمية من خلال رفع کفاءة جودة آداء المعلم على أسس علمية صحيحة.

وأكد الوزير على تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة، والتي تهدف إلى خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية المختلفة ومن ثم المديريات التعليمية بهدف إبراز النماذج الناجحة وتصميم نموذج متكامل من التطوير بداخل كل إدارة تعليمية، مؤكدًا على أنه تم إرسال المؤشرات والمحاور التطويرية لاختيار الإدارة المتميزة حتي تصبح نموذجًا يُحتذي به في كافة الإجراءات والممارسات التعليمية والإدارية.