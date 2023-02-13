اليابان ترسل طائرة محملة بالإمدادات الطبية الطارئة إلى تركيا

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الطائرة غادرت قاعدة "شيتوس" الجوية التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في محافظة "هوكايدو" صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد.

بدورها، قالت وزارة الدفاع إن الطائرة ستتجه إلى تركيا بعد توقفها في مطار "ناريتا" لتحميل حوالي 15 طنا من الإمدادات لفريق الطوارئ الطبي الياباني، بما في ذلك الخيام والأسرة وطاولات العمليات.

يشار إلى أن فريقا مكونا من 36 طبيبا وممرضا وصيادلة وموظفين آخرين قد توجه إلى تركيا أمس الأحد، وذلك من مطار "هانيدا" بطوكيو.