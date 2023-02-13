اليوم السابع
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الهيئة العامة للاستثمار تدعم الشركات الناشئة العاملة فى تجارة السلع الغذائية

الإثنين، 13 فبراير 2023 01:40 م
الهيئة العامة للاستثمار تدعم الشركات الناشئة العاملة فى تجارة السلع الغذائية حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
كتب محمد أسعد

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الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: التكنولوجيا وٱليات السوق المفتوح وسائل الدولة لضبط الأسواق وتوفير السلع

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على استمرار الجهود المبذولة من الهيئة وكافة مؤسسات الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
 
وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار تكثف جهودها في الفترة الحالية لتحفيز عمل الشركات الناشئة العاملة في قطاع تجارة السلع والمواد الغذائية لأنها تعتبر الحلول التكنولوجية الحديثة وآليات السوق المفتوح هي وسائل الدولة الرئيسية لضبط الأسواق وتوفير السلع،  تحت إشراف ورقابة الجهات الحكومية. 
 
وفي ضوء ما تعرضت له في الآونة الاخيرة شركة "مكسب للتجارة الالكترونية" من إجراءات التفتيش على أحد المخازن الخاصة بالشركة في محافظه القليوبيه والتحفظ على ما به من منتجات. 
 
فقد تم التحقيق في الموضوع من الجهات المعنية وانتهى الامر إلى حفظ المحضر بالنيابة العامة والإفراج عن البضائع المتحفظ عليها، مما يؤكد على سلامة موقف الشركة والتزامها بالضوابط والموافقات الخاصة بممارسة نشاطها.
 
وأكد حسام هيبة على الدعم الكامل للحكومة المصرية لشركة «مكسب» وغيرها من الشركات والمستثمرين الجادين في كافة القطاعات لدورهم الهام في دعم الاقتصاد المصري، والعمل المستمر لتمكينهم من ممارسة أعمالهم بأقصى تيسييرات ممكنة.

الشركات الناشئة

هيئة الاستثمار

حسام هيبة



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