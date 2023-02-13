الناتو: حرب أوكرانيا تستنزف مخزونات الذخيرة لدى دول الحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، الاثنين، إن الحرب في أوكرانيا تستنزف مخزونات الذخيرة في دول الحلف.
وأوضح أن ذلك يضع ضغوطاً على الصناعات الدفاعية في دول الحلف، مشدداً على ضرورة رفع الإنتاج الدفاعي والاستثمار في القدرات الإنتاجية.
وقال إن الحلف يخطط لزيادة المخزونات المستهدفة من الذخيرة، وأن وزراء دفاع الحلف سيناقشون طرق زيادة الإنفاق على الدفاع.
وشدد على ضرورة رفع عامل الردع ضد العمليات الروسية والصينية لـ"جمع المعلومات".
وأشار في هذا السياق إلى أن حوادث المناطيد الصينية هي "جزء من نمط عام"، وقال: "نرى بالفعل بداية هجوم روسي في أوكرانيا".
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم الاثنين، " أعطت الدنمارك لأوكرانيا جميع مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز سيزار، والدنمارك صديق حقيقي يعرف أن معركتنا هي معركة لأوروبا كلها".
وأشارت إلى أن الحكومة الدنماركية قررت في يناير الماضي نقل 19 مدفع ذاتي الدفع من طراز سيزار تم طلبها من فرنسا إلى أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.
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