المعاينة تكشف تفحم محتويات شقة فى حريق بالمنيرة الشرقية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لشقة سكنية اشتعل بها حريق بمنطقة المنيرة الشرقية في الجيزة، وتبين تفحم محتوياتها من أثاث ومتعلقات.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في منطقة المنيرة الشرقية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.