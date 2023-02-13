اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المجر: ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى له خلال 27 عامًا

الإثنين، 13 فبراير 2023 11:42 ص
المجر: ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى له خلال 27 عامًا سوبر ماركت - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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كشف مكتب الإحصاء المجري المركزي عن ارتفاع أسعار المستهلكين في المجر بنسبة 25.7 في المئة على أساس سنوي في يناير الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ 27 عامًا، متسارعة من زيادة بنسبة 24.5 في المئة في ديسمبر الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية والأغذية.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2.3 في المئة، وهي نسبة أعلى بكثير أيضا من التوقعات المجمع عليها.

وبذلك أصبحت المجر على رأس دول الاتحاد الأوروبي من حيث أعلى معدلات للتضخم على مدار الأشهر الماضي، حيث ارتفع معدل التضخم الرئيسي في البلاد بنسبة 10.4 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، بينما يتجه إلى الهبوط في الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تستمر فيه أسعار المستهلك في المجر في الارتفاع.

وأضافت بيانات مكتب الإحصاء المجري أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الوقود والغذاء المتقلبة، ارتفع ليصل إلى 25.4 في المئة من 24.8 في المئة في ديسمبر الماضي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية الأساسية لا تزال قوية للغاية، وفقًا لآراء المحللين.

 


المجر

أسعار الطاقة

اوروبا

أسعار المستهلكين

أوراسيا



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