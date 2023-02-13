المؤبد للمتهم بقتل شاب فى إحدى قرى الزقازيق بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بالسجن المؤبد وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لإدانته في القضية ر 17126 جنايات مركز شرطة الزقازيق لسنة 2022، مقتل شاب وإصابة عمه، لتدخل المجنى عليه للدفاع عن والده، صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب..

تعود أحداث القضية لليوم 29 من شهر مايو الماضى، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الزقازيق، المتهم "أحمد أ م ع" عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل "حمدى عصام حمدى" 22 عاما مقيم قرية النكارية مركز الزقازيق عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "مطواة" اعتاد حمله، وكان ذلك على إثر رشق بالألسنة بألفاظ نابية بين المتهم ووالد المجنى عليه، تولد عنها مشاجرة بينهما تدخل المجنى عليه لمؤازرة والده ودرء ما يقع عليه من اعتداء فقام المتهم بطعنه طعنة واحدة قاتلة من سلاح بحوزته، استقرت الطعنة منتصف صدره فسقط أرضا فى الحال.

وتبين من أمر الإحالة أن تلك الجريمة قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى أن المتهم شرعا فى قتل شقيق والد المجنى عليه بأن سدد له عدة طعنات بأماكن متفرقة، قصد قتله إلا أن آثار جريمته قد خاب مداركة المجنى عليه للعلاج، وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وأن عم المجنى عليه منع المتهم من دخول كافيه ملك لهما لسوء سلوكه ولتعاطيه المواد المخدرة فحدثت المشادة، عقب تقنين الإجراءات القانوية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة بإحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.