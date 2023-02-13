الكويت تدعو إلى الاهتمام بنموذج الحكومات المستقبلية

وكالات

أكد رئيس الوزراء الكويتى الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على ضرورة الاهتمام بنموذج الحكومات المستقبلية.

وأضاف خلال كلمة له في جلسة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات أن الاهتمام بتلك النماذج قد تزايد بعد التحديات العالمية الجديدة، مشيرا إلى أن التحديات العالمية والظروف الاستثنائية تضع حكومات العالم أمام خيارات صعبة.

كما أوضح أن مبدأ التفكير في مستقبل نماذج الحكومات من الضروريات الحتمية في الوقت المعاصر، مضيفا أن بلاده خطت بثقة نحو تنفيذ خطتها ورؤيتها الحكومية 2035.

ونوه إلى أن رؤية 2035 تسعى لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار.

كما أشاد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بما حققته بلاده من إنجازا علميا جديدا بإطلاق أول قمر صناعي لدولتنا من ولاية فلوريدا الأمريكية، مضيفا أن التطبيقات والحلول المستقبلية تتيح آفاق تتسع للعديد من المجالات.