اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 فبراير 2023 05:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"الكنيست" الإسرائيلي يصادق على بندين من خطة إصلاح "نظام القضاء"

الإثنين، 13 فبراير 2023 04:40 م
"الكنيست" الإسرائيلي يصادق على بندين من خطة إصلاح "نظام القضاء" الكنيست الإسرائيلى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صادقت "لجنة القانون والدستور"في الكنيست الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على بندين من خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإصلاح جهاز القضاء.


وبموجب هذه الخطة، سيتم السماح للائتلاف الحكومي الإسرائيلي السيطرة على لجنة اختيار القضاة، من خلال تغيير تشكيل اللجنة، وتقويض المحكمة العليا الإسرائيلية، والحد من صلاحياتها، بمناقشة شرعية القوانين الأساسية، حيث أيد الاقتراح 9 أعضاء، وعارضه 7 .


وفي أعقاب القرار، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين خارج مبنى الكنيست الإسرائيلية وفي مناطق أخرى، ضد تعديل النظام القضائي المثير للجدل، والذي يهدف إلى تعزيز سيطرة أعضائه على المحكمة العليا الإسرائيلية


إسرائيل

الكنيست الإسرائيلى

القضاء فى إسرائيل

إصلاح نظام القضاء فى إسرائيل

بنيامين نتنياهو

حكومة نتنياهو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة