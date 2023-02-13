القبض على عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة قبل ترويجها فى كفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ، بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، من ضبط عاطلين، من ذوي المعلومات الجنائية، وبحوزتهما كمية من الحشيش، وسلاحين أبيضين، يقومان بترويجها على زبائنهما بمركزي دسوق وفوه، حيث تم تحرير المحضر اللازم وأحيل المتهمين إلى النيابة التى قررت حبسهما.

تلقى إخطارا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بقيام عاطلين، من ذوي المعلومات الجنائية، سبق اتهامهما فى 8 قضايا، بالاتجار فى الحشيش، وجار إعداد خطة أمنية محكمة لضبطهما.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول "م.ا.م" 28 سنة، فى أحد الأكمنة المعدة له، وبتفتيشه، عثر بحوزته على كمية من الحشيش تزن كيلو و150 جراما ، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، كما جرى ضبط المتهم الثاني"أ.م.ز" 30سنة، في احدى قرى دسوق يروج المواد المخدرة، وبحوزته 400 جرام من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض" مطواة"، ومبلغ مالي.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضرين رقمى 1934، و1935 لسنة 2023 جنايات مركز دسوق، وأحيل المتهمين إلى النيابة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.