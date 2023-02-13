اليوم السابع
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الإثنين، 13 فبراير 2023 12:57 م
أكرم القصاص
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الطوارئ الروسية: عمال الإنقاذ ينقذون ناجيا تركيا من تحت الأنقاض بعد 160 ساعة من الزلزال

الإثنين، 13 فبراير 2023 12:26 م
الطوارئ الروسية: عمال الإنقاذ ينقذون ناجيا تركيا من تحت الأنقاض بعد 160 ساعة من الزلزال آثار الزلزال
أ.ش.أ

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قال متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية إن فريقا من عمال الإنقاذ من روسيا وبيلاروسيا وقرغيزستان انتشل أحد الناجين من الزلزال التركي من تحت الأنقاض بعد 160 ساعة من وقوع الكارثة.

وقال المتحدث في تصريح لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم الاثنين، إن "الجهود المشتركة لعمال الإنقاذ من وزارة الطوارئ الروسية وبيلاروسيا وقرغيزستان، مكنت من إنقاذ رجل خلال أنشطة البحث والإنقاذ في تركيا، وتم إنقاذه بعد مرور أكثر من 160 ساعة من الزلزال".

وبحسب الوزارة فقد استمرت عملية إنقاذ الرجل من الركام أكثر من أربع ساعات، فيما قدم الأطباء الروس الإسعافات الأولية للرجل حتى قبل أن يتم سحبه من تحت الأنقاض،وقالت وزارة الطوارئ الروسية في وقت سابق إن رجال الإنقاذ انتشلوا خمسة ناجين من تحت الأنقاض في تركيا وثلاثة آخرين في سوريا.

 


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