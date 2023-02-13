الصليب الأحمر يدعو لعدم تسييس ملف المساعدات الدولية في سوريا

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دعا نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونييه، الأطراف الدولية إلى عدم تسييس ملف المساعدات الدولية، وتحويلها إلى أداة بوجه السوريين، موضحا أن الصليب الأحمر يعمل على زيادة المساعدات الإغاثية المقدمة لسوريا لمساعدتها في عمليات الإغاثة والإنقاذ جراء الزلزال المدمر.



وناشد كاربونييه - في تصريح خاص لقناة سكاي نيوز العربية اليوم الاثنين الأطراف الدولية لتقديم المساعدات الإغاثية الطارئة إلى سوريا، لافتا إلى ضرورة إيصال الدعم إلى كل المتضررين.



يشار إلى أن زلزالا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وأتبعه عدة هزات ارتدادية ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.