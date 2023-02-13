اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 فبراير 2023 07:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الصليب الأحمر يدعو لعدم تسييس ملف المساعدات الدولية في سوريا

الإثنين، 13 فبراير 2023 06:47 م
الصليب الأحمر يدعو لعدم تسييس ملف المساعدات الدولية في سوريا زلزال سوريا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونييه، الأطراف الدولية إلى عدم تسييس ملف المساعدات الدولية، وتحويلها إلى أداة بوجه السوريين، موضحا أن الصليب الأحمر يعمل على زيادة المساعدات الإغاثية المقدمة لسوريا لمساعدتها في عمليات الإغاثة والإنقاذ جراء الزلزال المدمر.


وناشد كاربونييه - في تصريح خاص لقناة سكاي نيوز العربية اليوم الاثنين الأطراف الدولية لتقديم المساعدات الإغاثية الطارئة إلى سوريا، لافتا إلى ضرورة إيصال الدعم إلى كل المتضررين. 


يشار إلى أن زلزالا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وأتبعه عدة هزات ارتدادية ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة