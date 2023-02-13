اليوم السابع
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السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة الهرم

الإثنين، 13 فبراير 2023 09:29 ص
السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة الهرم السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق شقة في أوسيم، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة عليه دون وقوع  إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 
 

حريق شقة

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

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الهرم



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