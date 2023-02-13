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الرئيس السيسي يشارك في جلسة تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي المصرى

الإثنين، 13 فبراير 2023 03:01 م
الرئيس السيسي يشارك في جلسة تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة "تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي المصري"، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، وبحضور ممثلي عدد من الشركات العائلية الكبرى، إلى جانب محافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. 
 
‏‎وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد قيام الوزراء باستعراض الآليات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في كافة القطاعات، وكذلك قيام المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي بعرض أنشطة ومشروعات الصندوق في مختلف المجالات.
 
الرئيس السيسي فى القمة العالمية للحكومات (2)
الرئيس السيسي و بن زايد فى القمة العالمية للحكومات 

 

الرئيس السيسي فى القمة العالمية للحكومات (3)
تكريم الهند للرئيس السيسي

 

الرئيس السيسي فى القمة العالمية للحكومات (4)
الرئيس السيسي فى القمة العالمية للحكومات

 

الرئيس السيسي فى القمة العالمية للحكومات (5)
جانب من مشاركة الرئيس السيسي فى القمة العالمية للحكومات

 

الرئيس السيسي فى القمة العالمية للحكومات (6)
الرئيس السيسي  خلال مشاركته فى القمة العالمية للحكومات

 

الرئيس السيسي فى القمة العالمية للحكومات (7)
الرئيس السيسي فى القمة العالمية للحكومات 

 

الرئيس السيسي فى القمة العالمية للحكومات (8)
الرئيس السيسي فى  مؤتمر القمة العالمية للحكومات 

 


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