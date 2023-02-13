اليوم السابع
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الرئيس السيسي يسلم الفائزين الجوائز العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية

الإثنين، 13 فبراير 2023 12:45 م
الرئيس السيسي يسلم الفائزين الجوائز العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة العالمية للحكومات
رسالة دبى - أحمد يعقوب

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سلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، الفائزين الجوائز العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات فى دبى.
 
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى جلسة حوارية خاصة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبى.
 
ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في "المائدة المستديرة للشركات المليارية"، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي.
 
جدير بالذكر، أن أجندة القمة العالمية للحكومات تهدف إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، حيث ستسلط الضوء على 6 محاور أساسية تتمثل في تسريع التنمية والحوكمة، مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، استكشاف آفاق جديدة، حوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، تصميم واستدامة المدن العالمية، التعليم والوظائف كأولويات الحكومة.
 
وتأتي قمة هذا العام بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤلين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.
 
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