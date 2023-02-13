الرئيس السيسي: دعم الأشقاء العرب لمصر مقدر.. والشعب المصرى تحمل المسؤولية

رسالة دبى - أحمد يعقوب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم الاثنين، إن مصر تجاوزت فترة صعبة من 2011 إلى 2013، حيث تراجع الاحتياطى الأجنبى، ولولا جهود الأشقاء فى دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت لما تجاوزت مصر تحديات تلك المرحلة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبى، أن الشعب المصرى على قدر المسؤولية وتحمل الظروف الصعبة التى مرت وتمر بالعالم.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في " المائدة المستديرة للشركات المليارية "، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي.

جدير بالذكر أن أجندة القمة العالمية للحكومات تهدف إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، حيث ستسلط الضوء على 6 محاور أساسية تتمثل في تسريع التنمية والحوكمة، مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، استكشاف آفاق جديدة، حوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، تصميم واستدامة المدن العالمية، التعليم والوظائف كأولويات الحكومة.

وتأتي قمة هذا العام بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤلين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشئون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.