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الرئيس السيسى يشارك فى الجلسة الرئيسية لـ قمة الحكومات فى دبى

الإثنين، 13 فبراير 2023 11:21 ص
الرئيس السيسى يشارك فى الجلسة الرئيسية لـ قمة الحكومات فى دبى الرئيس عبد الفتاح السيسى
رسالة دبى - أحمد يعقوب

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يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل فى الجلسة الرئيسية، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبى، ومن المقرر أن يدير الجلسة الحوارية الإعلامى فيصل بن حريز.
 
ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في "المائدة المستديرة للشركات المليارية"، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي.
 
جدير بالذكر أن أجندة القمة العالمية للحكومات تهدف إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، حيث ستسلط الضوء على 6 محاور أساسية تتنثل في تسريع التنمية والحوكمة، مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، استكشاف آفاق جديدة، حوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، تصميم واستدامة المدن العالمية، التعليم والوظائف كأولويات الحكومة.
 
وتأتي قمة هذا العام بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤلين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.
 
 

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الرئيس السيسي يشارك فى قمة الحكومات

زيارة السيسي للامارات

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