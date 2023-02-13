اليوم السابع
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الإثنين، 13 فبراير 2023 12:57 م
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الدنمارك تسلم جميع مدافعها من طراز "سيزار" إلى أوكرانيا

الإثنين، 13 فبراير 2023 12:16 م
الدنمارك تسلم جميع مدافعها من طراز "سيزار" إلى أوكرانيا الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الدنمارك سلمت جميع مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "سيزار" إلى أوكرانيا، للمساعدة في صد العمليات العسكرية الروسية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم الاثنين، " أعطت الدنمارك لأوكرانيا جميع مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز سيزار، والدنمارك صديق حقيقي يعرف أن معركتنا هي معركة لأوروبا كلها".

وأشارت إلى أن الحكومة الدنماركية قررت في يناير الماضي نقل 19 مدفع ذاتي الدفع من طراز سيزار تم طلبها من فرنسا إلى أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

 


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