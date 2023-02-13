الدنمارك تسلم جميع مدافعها من طراز "سيزار" إلى أوكرانيا

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم الاثنين، " أعطت الدنمارك لأوكرانيا جميع مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز سيزار، والدنمارك صديق حقيقي يعرف أن معركتنا هي معركة لأوروبا كلها".

وأشارت إلى أن الحكومة الدنماركية قررت في يناير الماضي نقل 19 مدفع ذاتي الدفع من طراز سيزار تم طلبها من فرنسا إلى أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.