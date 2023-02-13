اليوم السابع
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الإثنين، 13 فبراير 2023 12:11 م
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الداخلية تضبط ورشة لتصنيع السلاح فى قنا

الإثنين، 13 فبراير 2023 12:05 م
الداخلية تضبط ورشة لتصنيع السلاح فى قنا حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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نجحت الداخلية في ضبط ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بمحافظة قنا، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار بها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قيام ( أحد الأشخاص "بائع بمحل" - مقيم بدائرة قسم شرطة قنا)، بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والبيضاء بمسكنه.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبتفتيش منزله فى حضوره، عُثر على (3 بنادق آلية - 5 بنادق خرطوش - طبنجة معدلة - 11 فرد محلى - 7 مسدس صوت – 22 خزينة سلاح نارى - 2 منظار بندقية آلية – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 19 طلقة صوت - 165 قطعة سلاح أبيض – أدوات وأجزاء لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية - 8 زجاجة مولوتوف) .
وبمواجهته إعترف بقيامه بتصنيع وتصليح الأسلحة النارية والإتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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