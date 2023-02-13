اليوم السابع
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الخارجية الفلسطينية: قرارات إسرائيل تفجر ساحة الصراع وحرب شاملة على الشعب

الإثنين، 13 فبراير 2023 03:00 ص
الخارجية الفلسطينية: قرارات إسرائيل تفجر ساحة الصراع وحرب شاملة على الشعب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي
أ ش أ

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الليلة، قرارات المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل "الكابينت"، واعتبرتها تصعيدا خطيرا للعدوان والحرب الشاملة المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني عامة، والقدس ومواطنيها ومقدساتها خاصة.

جاء ذلك ردا على مصادقة "الكابينت" الإسرائيلي، مساء الأحد، على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ودفع بمخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن هذه القرارات تجاوز لجميع الخطوط الحمراء المعروفة في إدارة الصراع، واستخفاف بالجهود المبذولة لوقف التصعيد، وتقويض ممنهج لفرصة إحياء عملية السلام.

وطالبت الوزارة بإجراءات دولية وأمريكية لوقف تنفيذ تلك القرارات، باعتبارها تفجيرا متعمدا لساحة الصراع.

 


الخارجية الفلسطينية

إسرائيل

مستوطنات

القدس

رياض المالكي



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