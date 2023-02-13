اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق مخبز فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات

الإثنين، 13 فبراير 2023 01:26 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق مخبز فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات حريق مخبز - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، فى السيطرة علي حريق نشب داخل مخبز بمنطقة السوق بمدينة السادس من أكتوبر دون وقوع إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخبز بمدينة السادس من أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
 
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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