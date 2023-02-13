الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة وشقتين دون إصابات فى الجيزة

كتب ـ عبد الرحمن سيد

اشتعل حريق بسيارة ملاكى أعلى الطريق فى منطقة الدقى، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية ومحاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة ملاكى بالطريق فى منطقة الدقى، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.