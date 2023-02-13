الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة وشقتين دون إصابات فى الجيزة

اشتعل حريق بسيارة ملاكى أعلى الطريق فى منطقة الدقى، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية ومحاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة ملاكى بالطريق فى منطقة الدقى، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع خالد أمين بمنطقة الطالبية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الطالبية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
كما تم السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع عنتر محمد بمنطقة أوسيم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
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