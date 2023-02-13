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الجريدة الرسمية تنشر قائمة فحوص المقبلين على الزواج وأسعارها

الإثنين، 13 فبراير 2023 03:24 م
الجريدة الرسمية تنشر قائمة فحوص المقبلين على الزواج وأسعارها وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار وزير الصحة والسكان رقم 22 لسنة 2023 قائمة التحاليل الخاصة بفحص المقبلين على الزواج .
 
وتضمن القرار فحوص الالتهاب الكبدى سى وبى، والإيدز بسعر 35 جنيها، والثلاسيميا وفقر الدم 80 جنيها، واختبار فصائل الدم 15 جنيها، والـ RH بسعر 25 جنيها، ونسبة الهموجلوبين بـ 15 جنيها، وسكر الدم 10 جنيهات.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المشورة تشمل التحدث عن تنظيم الأسرة، والأمراض التى قد تنتقل عن طريق العلاقة الزوجية، وكيفية الوقاية منها، والحماية وتقديم نصائح للحمل والولادة.
 
وتابعت الوزارة، أنه يتم استلام الشهادة الصحية، عقب الانتهاء من الفحوصات الطبية التى تمت فى المركز للمقبلين على الزواج، لافتة إلى أن الشهادة تكون سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ صلاحية استخراجها. 
 
ومن جانبه طمأن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المقبلين على الزواج بشأن فحوصات ما قبل الزواج.
 
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الكشف الطبي اللازم للمقبلين على الزواج مهم وضروري للاطمئنان على صحة الأطفال المستقبلين، وضمان عدم نقل الأمراض الوراثية لهم، والناتجة عن زواج الأقارب في كثير من الأحيان.
 
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