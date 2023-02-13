التنمية المحلية توجه باستمرار حالة الاستعداد بالمحافظات المعرضة لسقوط الأمطار

كتب ـ على عبد الرحمن

كشف تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، الذى تلقاه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن سقوط أمطار متوسطة على مدينة العلمين بمحافظة مطروح، وتوقفت، وأسفرت عن حدوث تجمعات يجرى العمل على رفعها، كما سقطت الأمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة شمال سيناء ولا توجد تجمعات مياه أمطار.

وأشار التقرير، بحسب بيان للوزارة اليوم، إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض أحياء محافظة الإسكندرية منها المنتزه أول وغرب وشرق والعامرية أول وثان ومدينة برج العرب، وتم الانتهاء من رفع جميع تجمعات مياه الأمطار، ولم يتم الإبلاغ عن وجود تجمعات مياه تعوق حركة اليوم الدراسى، كما سقطت أمطار خفيفة أيضا على محافظة دمياط، ولم ترتق إلى تجمعات، والحالة العامة مستقرة بباقى المحافظات، ولم يتم رصد أى معوقات بالطرق أو المرافق العامة أو الموانئ.

وأكد وزير التنمية المحلية على استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى فى المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، لمواجهة أى معوقات تحول دون إزالة تجمعات مياه الأمطار لسرعة عودة حياة المواطنين وحركة المرور بالشوارع إلى طبيعتها.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا باردا فى الصباح الباكر، مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تغزر أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.