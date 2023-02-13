التصريح بدفن جثة طفل صدمه جرار زراعى بطهطا شمالى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طهطا العام شمالى محافظة سوهاج طفل يبلغ من العمر 10 سنوات جثة هامدة على إثر اصطدام جرار زراعى به أثناء قيامه باللهو أمام المنزل بدائرة المركز تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير مفتش الصحة.

كان اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفل صدمه جرار زراعى بدائرة مركز طهطا شمالى سوهاج وتم نقل الجثة للمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس فرع بحث الشمال والعقيد مفتش مباحث المركز وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بوصول الطفل أحمد ا م ع 10 سنوات إلى مستشفي طهطا العام" جثة هامدة " إدعاء حادث جرار زراعي وتبين أنه يقيم دائرة مركز طهطا حيث تبين بأنه أثناء لهو نجله أمام المنزل إصطدم به جـــــــــرار زراعي قيادة المدعو عبد الراضي م ا يوسف 42 سنة سائق ويقيم بذات الناحية مما نتج عنه وفات.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " نزيف داخلي بالمخ " تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

يذكر أن مستشفى سوهاج الجامعى أستقبل قبل ذلك طفلة في الثالثة من العمر جثة هامدة على إثر إصطدام جرار زراعى بها أثناء لهوها بالشارع امام منزلها تم توقيع الكشف الطبي على الطفلة وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوفاة طفلة صدمها جرار زراعى وتم التحفظ عليه وتم نقل الجثة للمسشتفى تخت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية بوصول الطفلة جودي ا ش ا 3 سنوات وتقيم دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج الجامعى " جثة هامدة " إدعاء حادث جرار زراعي.

وبسؤال والدتها المدعوة وفاء م ا ع 35 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية أفادت بأنه أثناء لهو أبنتها المذكورة أمام المنزل إصطدم بها جرار زراعي قيادة المدعو عاطف ا ا ح 60 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية مما نتج عنه وفاتها ونفت الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد الجرار أفاد بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالمذكورة أمامه ولم يتمكن من مفاداتها تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة .