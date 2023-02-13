التدريب على الاتجاهات الحديثه لإدارة مزارع النخيل فى الوادى الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد، عن عقد سلسله من الدورات التدريبيه بمختلف مراكز المحافظة، تحت عنوان الاتجاهات الحديثه لإداره مزارع نخيل التمر بمحافظه الوادي الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور مجد المرسي عوض- وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وبالتعاون مع المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية، برئاسة صلاح محمود جميل -مدير المحطة، في ظل ما تشهده محافظه الوادي الجديد من نهضة شاملة في شتى المجالات، وخاصه في مجال القطاع الزراعي والتوسع في زراعه نخيل التمر.

وجرى عقد أولى هذه الدورات بالإدارة الزراعية بباريس، بقياده المهندس سمير عبد اللطيف - مدير الإدارة الزراعية بباريس، بناء على رغبه شباب الخريجين بالمركز، وتناولت الدوره عده محاور أهمها اقتصاديات نخيل التمر للدكتور ماهر عبد الحافظ من المعمل المركزي لابحاث وتطوير النخيل و اساسيات إنشاء مزرعة نموذجية والخدمة الارضيه لنخيل التمر، والدكتور عماد فوده سيد من المعمل المركزي لابحاث وتطوير النخيل، و خدمة راس النخلة ومعاملات ما بعد الحصاد، للدكتورة منى طه محمد سمعوني- المعمل المركزي لابحاث وتطوير النخيل ، وميكنة العمليات الزراعية للدكتورة غاده عبد الله معهد بحوث الهندسه الزراعية.

كما ناقش الاتجاهات الحديثه لمكافحة آفات نخيل التمر، للدكتور صلاح جميل أستاذ وقاية النباتات بمعهد بحوث وقايه النباتات ، واعقب هذه الدوره زيارة لأحد المزارع لمتابعة حل المشكلات على ارض الواقع وتقديم التوصيات الفنيه اللازمه للتغلب على تلك المشكلة.