البحوث الفلكية يستضيف المؤتمر الإقليمي السادس لعلوم الفلك والفضاء بالشرق الأوسط

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية فعاليات الموتمر الإقليمى السادس لعلوم الفلك والفضاء بالشرق الأوسط وإفريقيا (MEARIM-VI)، بمقر المعهد بحلوان، وتستمر فعاليات المؤتمر حتى يوم الخميس 16 فبراير، ويُشرف على المؤتمر الاتحاد الدولى للفلك، حيث تأتى هذه النسخة من المؤتمر تحت عنوان "الأنشطة الفلكية الحديثة: الكون القريب والبعيد".

ويهدف المؤتمر إلى المساهمة فى نشر المعرفة فى علوم الفلك والفضاء بين مختلف طبقات المجتمع فى دول أفريقيا والشرق الأوسط والعمل على زيادة النشر العلمى بهذه الدول، وكذلك تبادل الخبرات بين مصر ودول الشرق الأوسط وإفريقيا فى مجال الفلك و الفضاء من المدعوين بمختلف دول العالم المشاركة بواسطة الإتحاد الدولى للفلك، وايضا مناقشة المشروعات المستقبلية وبصفة خاصة مشروع المنظار الفلكى المصرى الكبير، وكذلك تعزيز الروابط بين مصر والدول الإفريقية والدول الشرق أوسطية عبر البوابة العلمية.