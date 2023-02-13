الأمم المتحدة تحتفى باليوم العالمى للإذاعة: مناسبة للوصول إلى المجتمعات النائية

كتبت ريهام عبد الله

تحتفى الأمم المتحدة، باليوم العالمى للإذاعة، اليوم الإثنين، تحت شعار "الإذاعة والسلام"، وقال الحساب الرسمى للأمم المتحدة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "الإذاعة مناسبة للوصول إلى المجتمعات النائية والفئات المستضعفة، حيث تتيح أمامهم منصة للدخول فى النقاش العام".

وتابع: "كما أن لها أهميتها فى التواصل فى حالات الطوارئ ولتقديم الإغاثة فى حالات الكوارث، تحت شعار "الإذاعة والسلام" نحتفل باليوم العالمى للإذاعة".



الأمم المتحدة

جوتيريش يحيى يوم عدم استخدام الأطفال كجنود فى الحروب

ومن جهة أخرى أحيا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم العالمى لعدم استخدام الأطفال كجنود فى الحروب، وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر قبل قليل، "الأطفال ببساطة ليس لديهم أدوار للعبها فى الصراعات المسلحة، سوف نستمر لعمل كل شئ فى إمكانياتنا، لحماية الأطفال من جنون الحروب، الذين ليس لهم ذنب بها، الأطفال ليسو جنود".

مساعدات لسوريا وتركيا بعد الزلزال

من جهة أخرى أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن تخصيص 25 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة للتعامل مع أزمة سوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر، داعيا مجلس الأمن بالسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى المنكوبين فى سوريا.

ودعا جوتيريش - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية الجمعة الماضية- إلى عدم تسيس إغاثة المنكوبين فى سوريا جراء الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد الاثنين الماضي.

وقال "إن هذا وقت الوحدة وليس وقت التسيس أو الانقسام نحن بحاجة إلى دعم كبير وزيادة قدرتنا على توفير الإغاثة والمساعدات بين إدلب ودمشق".

وأكد عبور أول قافلة من 6 شاحنات عبر معبر "باب الهوى" محملة بإمدادات إغاثة من المنظمة الدولية إلى الشمال السورى.

وفى السياق.. أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا مدته 180 يوما يسمح بتقديم أعمال الإغاثة إلى سوريا فى ظل العقوبات المفروضة عليها.