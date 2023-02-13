الأرصاد تحذر من طقس الغد: سيشهد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة

كتب محمد شرقاوى

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، غدًا الثلاثاء، والموافق يوم عيد الحب.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إن طقس الغد سيشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة في الصباح الباكر وبالليل المتأخر، كما أن هناك فرص سقوط أمطار على السواحل المطلة على البحر.

وأضافت عضو هيئة الأرصاد الجوية، مساء اليوم الاثنين، أن هناك منخفض جوي متعمق وزيادة فرص سقوط الأمطار على الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة، وتكون هذه الأمطار على مدار الغد، تكون خفيفة ومتوسطة على الوجه البحري.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، أن طقس الغد سيشهد سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، مساءً، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة نهارًا والعظمى على القاهرة الكبرى تكون 17 درجة نهارًا، وتصل إلى 9 درجات بالقاهرة خلال فترة الليل، كما تصل إلى 6 درجات ليلاً في الصعيد.

ولفتت عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدي البلد»، إلى تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق المؤدية إلى الوجه البحري، والحالة الجوية الحالية مستمرة حتى يوم الأربعاء المقبل، وتبدأ حالة الطقس في التحسن بداية من يوم الجمعة.