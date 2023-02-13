اعرف الموقف التنفيذى لأعمال مرافق البنية التحتية ببياض العرب الصناعية ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

عقد اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات البنية التحتية بمنطقة بياض العرب الصناعية، تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، وذلك فى حضور هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف، أحمد سعد مدير منطقة بياض العرب، ومسئولى قطاعات المرافق ومهندسى الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، والمكتب الاستشاري، وبعض الإدارات ذات الصلة بديوان عام المحافظة.

فى بداية الاجتماع، أكد السكرتير المساعد على تكليفات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بسرعة الانتهاء من كافة أعمال المرافق للدفع بقطاع الاستثمار وتذليل عوائقه، خاصة وأن ملف الاستثمار يأتى فى مقدمة أولويات العمل بالمحافظة، وضمن الاستراتيجية التنموية المحلية، حيث تعمل منظومة العمل للدفع بجهود الدولة للنهوض بالقطاع وتحقيق الاستفادة القصوى من عوائده، خاصة فى مجال توفير فرص العمل والتنمية المستدامة.

تم استعراض الموقف الحالى لمشروعات مرافق البنية التحتية بالمنطقة "كل قطاع على حدة"، والتى تشمل قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق، والاتفاق على تنفيذ الخطوات والإجراءات اللازمة لسرعة استيفاء وتلافى بعض الملاحظات الخاصة ببعض أعمال المرافق، مع الاشتراك فى وضع خطة عمل يتم الاتفاق على جوانبها المالية والفنية ضمن مشروع استكمال المرافق لكامل المنطقة، مع ضرورة تحديد إطار زمنى لسرعة الانتهاء من أعمال استلام المرافق المنفذة.