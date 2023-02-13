ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى 36 ألف شخص

وذكر تليفزيون "تي آر تي وورلد" التركي اليوم الاثنين، أن حصيلة القتلى في تركيا بلغت 31 ألفا و643 شخصا، وفقا لبيانات هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وفي سوريا، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 4 آلاف و581 شخصا، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة القتلى في كل من البلدين إلى 36 ألفا و224 شخصا.

تجدر الإشارة إلى أن زلزالا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا يوم /الاثنين/ الماضي، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.