اتحاد المعلمين العرب: نضع كافة إمكانياتنا فى خدمة معلمى سوريا لتجاوز المحنة

كتبت - مرام محمد

أكد اتحاد المعلمين العرب على تضامنه الكامل مع الأشقاء السوريين في مصابهم الجلل بعد أحداث ا لزلزال الذي أصاب سورية مؤخرا.ً

وأعرب خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب عن عميق حزنه من تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا، وأسفر عن مصرع الآلاف من الضحايا.

وقال "الزناتي": "بقلوب مكلومة، وبعيون ملأتها دموع الحزن على ضحايا الزلزال المدمر الذي أصاب الشقيقة سوريا، نتقدم إلى نقابة المعلمين بسورية، ولجموع الشعب السوري بخالص آيات العزاء والمواساة، رافعين أكف الضراعة إلى الله لكي يرفع البلاء عن الشعب السوري الشقيق".

وأرسل نقيب المعلمين المصريين ورئيس اتحاد المعلمين العرب رسالة دعم ومؤازرة إلى المعلمين السوريين، ممثلين في نقابة المعلمين بسورية، وإلى جموع الشعب السوري الشقيق، داعياً المولى عز وجل أن تعود شمس سورية زاهرة تملأ الآفاق العربية والدولية بما يستحقه السوريون من رفعة ورقي.

وقدم "الزناتي"، واجب العزاء للشعب السوري في ضحايا الزلزال المدمر الذي أسفر عن مصرع وفقدان الآلاف من السوريين.

وأكد رئيس اتحاد المعلمين العرب على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل دعم الأشقاء في سورية، ودعم كافة المتضررين من الزلزال المدمر

وأشار إلى أن اتحاد المعلمين العرب بكافة المنظمات التي يضمها الاتحاد في عضويته متضامنون مع الأخوة الأشقاء في سورية، مؤكدا أن اتحاد المعلمين العرب يضع كافة امكانياته في خدمة معلمي سوريا لتجاوز المحنة الحالية.