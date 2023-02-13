إيطاليا تشهد انتخابات إقليمية.. خبراء: أول اختبار لرئيسة الوزراء

فاطمة شوقى

تشهد إيطاليا انتخابات اليوم الاثنين فى منطقة هامتين هما لومبارديا ولازيو، أكثر المناطق سكانا فى إيطاليا ، والتى تعد أول اختبار لحكومة جورجيا ميلونى ، اليمينية المتطرفة، التى تتولى السلطة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأشارت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية، إلى أن كل من لومبارديا ، المحرك الاقتصادى للبلاد، ولازيو، وعاصمتها روما، بمساهمتها الكبيرة فى الناتج المحلى الإجمالى الإيطالى GDP

وتمت دعوة ناخبي هاتين المنطقتين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد وتجديد المجلس الإقليمي، وقال جان بيير دارنس ، الأستاذ في جامعة روما إن "النتيجة ستقيس أيضًا القوى بين حزب إخوان إيطاليا اليميني المتطرف بزعامة ميلونى ، ورابطة ماتيو سالفيني المناهضة للهجرة ، والملياردير المسن سيلفيو برلسكوني فريق فورزا إيطاليا.

وحافظت رئيسة وزراء إيطاليا على مستوى عالٍ من الشعبية في أول 100 يوم لها في الحكومة ، الأمر الذي سيضمن بالتأكيد مرة أخرى نتيجة جيدة لهيرمانوس دى إيطاليا ، بعد أن وصل الرقم القياسي في الانتخابات التشريعية بنسبة 26٪.

وفقًا لمسح أجراه معهد يوتريند Youtrend في 2 فبراير ، في حالة إجراء انتخابات جديدة على المستوى الوطني ، فإن حزب ميلوني سيصل إلى ما لا يقل عن 29.4٪ ، أي ثلث الناخبين.

ستحصل العصبة على 8.7٪ من الأصوات و FI 7٪ ، وفقًا للاستطلاع نفسه ، في المرتبة الثانية بوضوح.

انقسام المعارضة

وأشارت الصحفة إلى أنه على المستوى الداخلى تعانى المعارضة الإيطالية من انقسام ، وبذلك فهى تمر بأزمة خاصة أكبر حزب في اليسار ، الحزب الديمقراطي (PD) ، الذى يعتبر منقسم بشدة ويبحث عن زعيم جديد.

ومن المؤكد أن الحزب الديمقراطي لم يتوصل إلى تفاهم مع حركة الخمس نجوم لإنشاء جبهة واسعة في المعسكر التقدمي فى الانتخابات.

أما رابطة سيلفيو سالفينى اليمينية المتطرفة ، التي فقدت مكانتها كأول حزب يميني في الانتخابات التشريعية 2018 ، فتحاول استعادة مكانتها في لومبارديا المنتجة بفضل الموافقة على مشروع القانون الذي يمنح سلطات بارزة للمناطق.

وتتمتع المناطق الإيطالية باستقلال ذاتي كبير فيما يتعلق بالحكومة المركزية ، لا سيما في قطاعات مثل الصحة والنقل والتعليم ، وهو موضوع استخدمته الرابطة دائمًا لتجنب إعادة توزيع ثروتها الخاصة مع المناطق الفقيرة والصناعية الصغيرة في الجنوب.

وفقًا لاستطلاع أُجري في يناير ، سيصل حزب ميلوني إلى ما يقرب من 25 ٪ في لومبارديا ، متقدمًا على الرابطة ، حوالي 13 ٪.

ويحذر الخبير السياسي فرانكو بافونسيلو ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جون كابوت في روما : "لا أعتقد بأي حال من الأحوال أن النتيجة فى لومبارديا ستضعف سالفينى".

والوضع مشابه في لاتسيو ، حيث يحظى المرشح اليميني فرانشيسكو روكا بدعم الائتلاف بأكمله ، فيما فشلت المعارضة في التوحد.

يلخص بافونسيلو "الانقسام بين الحزب الديمقراطي وحركة الخمس نجوم أضعف اليسار بأكمله".