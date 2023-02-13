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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 13 فبراير 2023 02:26 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر حادث انقلاب سيارة- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 5 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق بالمنطقة الصناعية الثانية فى منطقة 6 أكتوبر ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى منطقة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.
 
وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص نقلوا جميعهم إلى المستشفى.
 

انقلاب ميكروباص

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

امن الجيزة



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