إصابة 3 أشخاص فى حوادث مرورية بطريقى الفيوم وإسكندرية

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الفيوم الصحراوى وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

كما أصيب شخصين في حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوي وتم نقل المصابين الي المستشفي.

وكانت غرقة عمليات النجدة ،بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق إسكندرية الصحراوي وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نتج عن الحادث إصابة شخصان، جري نقل المصابين إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.