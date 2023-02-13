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إصابة 3 أشخاص فى حوادث مرورية بطريقى الفيوم وإسكندرية

الإثنين، 13 فبراير 2023 09:31 ص
إصابة 3 أشخاص فى حوادث مرورية بطريقى الفيوم وإسكندرية حادث_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الفيوم الصحراوى وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق الفيوم الصحراوى مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 
كما أصيب شخصين في حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوي وتم نقل المصابين الي المستشفي. 
 
وكانت غرقة عمليات النجدة ،بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق إسكندرية الصحراوي وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نتج عن الحادث إصابة شخصان،  جري نقل المصابين إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج اللازم.
 
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
 

 


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