إزالة تعديات ومتابعة الأسواق أبرز أنشطة الوحدات المحلية بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالمرور الميدانى اليومى لمسئولى المحليات، لمتابعة حركة البيع والشراء بالأسواق، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، وخاصة داخل معارض "أهلاً رمضان"، بجانب الوقوف على التزام أصحاب محلات الجزارة بأسعار اللحوم، والإغلاق يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع بناءً على قرار المحافظ، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وكذا مشروعات الخطة الاستثمارية، بجانب القيام بإزالة التعديات والإشغالات، فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات.

وفى هذا الإطار، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، بقيادة صابر حسين، حملة مكبرة استهدفت الإزالة الفورية لحالة تعدى في المهد على أراضى أملاك الدولة وذلك بناحية قروى عنيبة على مساحة 300 م2، عبارة عن مبنى بإرتفاع 3 أمتار.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالمرور الميدانى على معرض " أهلاً رمضان "، بجانب المرور على مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والخطة الاستثمارية بقرية الكاجوج والتى من بينها مدرسة عزبة على سليمان الابتدائية، ووحدة الإسعاف، ومحطة المياه، بالإضافة إلى متابعة مشروعات محطة الرفع بسلوا بقرية المساعيد، وأيضاً المجمع الزراعى، ونقطة المطافئ والوحدة الصحية بجعفر الصادق، علاوة على متابعة مشروع تجفيف الطماطم بقرية الحجندية.

وفى السياق نفسه، نظمت الوحدة المحلية بمدينة السباعية بقيادة محمود عليان، حملة مرور على محلات الجزارة وذلك بالتنسيق مع إدارات الطب البيطرى والتموين، حيث تم التأكد من إغلاق جميع المحال على مستوى المدينة.



إزالة تعديات



متابعة الأسواق



هدم تعديات



