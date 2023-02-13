إحالة أوراق طالب وعامل للمفتى قتلا شخصا لسرقته فى سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين محمد سعد مرسي، ومحمد يوسف عبد الله، بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز طهطا، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجني عليه، والعثور على جثته بها عدة إصابات متفرقة بالجسد، وتم نقله إلى مستشفى طهطا جثة هامدة إثر إطلاق النار عليه، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة حيث قاما بسرقة الدراجة النارية الخاصة به والهاتف المحمول من المجنى عليه أثناء سيرهما ليلا بالطريق العام، وعندما حاول مقاومتهما قاما بإخراج سلاح ناري وإطلاق النار عليه، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "م.ا.م"عامل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل المجنى عليها "ع.ع"بدائرة مركز طهطا .

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف احمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد مرسى ومحمد يوسف عبد الله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليها في مسكتها والعثور على جثتها غارقة في دمائها ،وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما حيث توجه المتهم إلى منزل المجنى وانهال عليها بشاكوش على رأسها حتى فارقت الحياة.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.