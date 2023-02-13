اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 فبراير 2023 01:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أكرم القصاص: كلمة الرئيس السيسى اتسمت بالصراحة ونالت قبول الشعب الإماراتى

الإثنين، 13 فبراير 2023 11:05 م
أكرم القصاص: كلمة الرئيس السيسى اتسمت بالصراحة ونالت قبول الشعب الإماراتى جانب من المداخلة
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع، إن كلمة الرئيس السيسى بفعاليات القمة العالمية للحكومات بدبى، أخذت أكثر من اتجاه، واتسمت بالصراحة والوضوح، ونالت القبول من قبل الشعب الإماراتى.
 
وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية من دبى ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، إن الرئيس السيسى، كان حريصا على أن يجدد التلاحم، ويوضح دور دعم الأشقاء العرب، في محاربة الإرهاب، وفكرة تأكيد دور الإمارات العربية، موضحا أن الرئيس أكد على تمسكه بالدولة رغم الأزمات العالمية.
 
وأوضح الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أن الرئيس السيسى أكد على تجربة مصر في ملف الصحة، وأهمية التحديات التي كانت تواجه الدولة، والتأمين الصحى والتقزم وسرطان الثدى والعمليات الجراحية وتقدم التعليم، مؤكدا أنه رئيس دولة كبيرة قدم تجربته ويعرضها أمام العالم وأن نجاحها من نجاح الشعب المصرى، وهو يعرف قيمة الدولة وقيمة الحفاظ عليها.
 
ولفت الكاتب الصحفى أكرم القصاص، إلى أن الرئيس السيسى أكد على محاولة البعض الإيقاع بين الدولة والشعب والحكومة والمواطنين، معترفا بفضل وتأكيد العلاقة بين مصر والدول العربية، وأنه تحدث للشعب العربى من الشعب المصرى، حيث إنه يرد الفضل لأهله، مشيرا إلى أن ما قاله الرئيس تشخص حقيقى لمشاكل مصر ليعرض ما حله من مشاكل. 
 
وأوضح الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أن الرئيس السيسى أكد على أن المصريين فى أمن وأمان واستقرار بالإضافة إلى القضاء على العشوائيات، موضحا أننا نختلف فى التفاصيل وليس فى الوعى.
 
 

اكرم القصاص

الرئيس السيسى

الامارات

دبى

القضاء على العشوائيات

القمة العالمية للحكومات بدبى



الموضوعات المتعلقة

أكرم القصاص: القمة العالمية للحكومات في دبي اهتمت بكلمة الرئيس السيسي

الإثنين، 13 فبراير 2023 08:28 م

الرئيس السيسى يشارك فى القمة العالمية للحكومات بدبى.. غدا فى اليوم السابع

الإثنين، 13 فبراير 2023 07:00 م

المدير التنفيذى للقومى للحوكمة تستعرض مبادرة كن سفيرًا فى القمة العالمية للحكومات

الإثنين، 13 فبراير 2023 06:00 م

القمة العالمية للحكومات تستضيف المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

الإثنين، 13 فبراير 2023 05:55 م

الرئيس السيسي يستعرض تجربة مصر التنموية فى القمة العالمية للحكومات

الإثنين، 13 فبراير 2023 04:38 م

الرئيس السيسى خلال مشاركته فى القمة العالمية للحكومات: مصر عانت من التفكك وفقدان الأمل بعد عام 2011.. تطوير قطاع الكهرباء فى مصر تكلف 1.8 تريليون جنيه والنقل 2 تريليون ونحتاج تريليون دولار سنويا.. فيديو

الإثنين، 13 فبراير 2023 03:42 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة