أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 13-2-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، و أسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 13-2-2023.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهما: الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.083 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 564.2 مليون ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.3 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 49.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.05%، والعرب على 32.12%، واستحوذت المؤسسات على 66.30% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 33.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 8.3 مليون جنيه، 80.7 مليون جنيه، 1.2 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 87.9 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 1.2 مليار جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 17214 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2858 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 20245 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 7096 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2921 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 4393 نقطة، بينما هبط مؤشر تميز بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3433 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 1269 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 73 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 13.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.98%.

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 11.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.77%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.352 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.67%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 7.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.13%.

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 22.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.48%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 20.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.82%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 9.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.57%.

- بنك كريدي اجريكول مصر بسعر إغلاق 9.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.56%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 65.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.37%.