أراضٍ جديدة للمستثمرين فى 31 مدينة والحكومة ترحب بمشاركة القطاع الخاص "فيديو"

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم عددا من الأخبار الاقتصادية المهمة في النشرة الاقتصادية لتليفزيون اليوم السابع اليوم منها موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 275 قطعة أرض بـ31 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، بها (عمرانى متكامل – مستشفيات – معاهد عالية – مدارس – حضانات – نوادٍ – مخابز، وأنشطة طبية وتجارية وإدارية وسكنية وصناعية ولوجستية وفندقية وترفيهية، وغيرها).

كما استعرض عبد الحليم سالم تصريحات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، وتأكيده على استمرار الجهود المبذولة من الهيئة وكافة مؤسسات الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار تكثف جهودها في الفترة الحالية لتحفيز عمل الشركات الناشئة العاملة في قطاع تجارة السلع والمواد الغذائية لأنها تعتبر الحلول التكنولوجية الحديثة وآليات السوق المفتوح هي وسائل الدولة الرئيسية لضبط الأسواق وتوفير السلع، تحت إشراف ورقابة الجهات الحكومية.

واستعرضت النشرة نشاط المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول (إيجبس 2023) وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم و اتفاقيات التعاون المشترك بين قطاع البترول و عدد من كبريات الشركات العالمية للطاقة والتكنولوجيا لتعزيز سبل التعاون والاستفادة من الخبرات والممارسات في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية و التحول الرقمي و دعم الاستدامة وتسويق الخام .

واستعرض كذلك تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمصانع غزل المحلة وتصريحاته إنه لا بد أن يكون هناك إدارة تشغيل وتنظيم وتسويق مختلفة تماما للتسويق لقطاع الغزل والنسيج، قائلا: "الحكومة أخذت الجزء الأصعب لأن القطاع الخاص لم يكن ليستطيع الدخول بهذا المبلغ الكبير لتطوير مشروع بهذا الحجم"، مؤكدا أن هذا المشروع مشروع ضخم والدولة تدعم القطاع الخاص وقطاع الصناعة والحكومة لا تتأخر فى توفير التمويل لهذا القطاع.وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تطوير المشروعات المختلفة يكون طبقا لرؤية الدولة وتواجد القطاع الخاص واهتمامه فى هذه القطاعات، متابعا: "تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج يحتاج إلى 30 مليار جنيه.. 8.5 مليار عن إنشاءات جديدة ورفع كفاءة إنشاءات قائمة فى مختلف الأفرع للشركة على مستوى الجمهورية وليس المحلة.. بالإضافة إلى توفير مكن جديد ب 650 مليون يورو.. الإجمالى 30 مليار جنيه".