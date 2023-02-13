أخبار مصر.. الرئيس السيسي: دعم الأشقاء ساعد فى نجاح التجربة المصرية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن دعم الأشقاء ساعد فى نجاح التجربة المصرية.
الرئيس السيسي: دعم الأشقاء العرب لمصر مقدر.. والشعب المصرى تحمل المسؤولية
الرئيس السيسي: المشروعات القومية توفر فرص عمل لـ5 ملايين مواطن
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن المدي الزمني للتجربة المصرية، قائلا: "بتتكلم في 2011 فوضي كاملة.. 2011 و2012 و2013 الدولة قائمة وفيه فصيل عاوز يهد الدنيا.. الشعب طلب التغيير فى 2013.. وبعد كده شهدنا تفجير مدارس وكنائس ومساجد وبنية تحتية.. كان المصريين قالوا عايزين الأمان ومش عاوزين نأكل.. النهارده الإرهاب بقي تاريخ.. التحديات المتوازية دي.. تحتاج إلى واجبات.. فيه شركات شغالة فيه 5 ملايين إنسان في المشروعات القومية.
الرئيس السيسي يؤكد أهمية دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية المستدامة
الرئيس السيسي يسلم الفائزين الجوائز العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية
الحكومة تنفي شائعات تعرض مصر لموجة "تسونامي" وزلازل خلال الأيام المقبلة
مدبولى: الحكومة هدفها النهوض بصناعة الغزل والنسيج وفق توجيهات الرئيس السيسي
محافظ الغربية: نعمل على تطوير مدينة المحلة ورقمنتها
الصحة: تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لـ2.5 مليون سيدة
التموين: 121 مليار جنيه إجمالى دعم السلع والخبز وإنشاء 7 مستودعات لتأمين المخزون
وزير الزراعة: الإفراج عن 199 ألف طن أعلاف "ذرة وفول صويا" بـ96 مليون دولار
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى تم الإفراج عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 96 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من 26/1/2023 حتى 9/2/2023.
أمطار على أغلب الأنحاء تمتد للقاهرة مساء وشبورة غدا والصغرى بالقاهرة 9 درجات
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا باردا فى الصباح الباكر، مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
حصيلة وفيات زلزال سوريا وتركيا يتجاوز الـ37 ألف شخص
هلال شهر شعبان يولد الإثنين المقبل.. والثلاثاء 21 فبراير أول أيامه فلكيا
كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك عن موعد شهر شعبان لعام 1444 هجريا، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 7 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين المقبل 29 من رجب 1444 هجريا الموافق 20 فبراير (يوم الرؤية).
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