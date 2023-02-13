اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 فبراير 2023 04:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يلتقى وزير الخارجية السعودي وممثل السياسة الخارجية الأوروبية ببروكسيل

الإثنين، 13 فبراير 2023 04:22 م
أبو الغيط يلتقى وزير الخارجية السعودي وممثل السياسة الخارجية الأوروبية ببروكسيل جانب من اللقاء
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووالممثل الاعلى للسياسة الخارجية الاوروبية جوزيب بوريل، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى العاصمة البلجيكية بروكسيل.

وأشاد الأمين العام، على حسابه بموقع "تويتر"، باللقاء، معتبرا أن الهدف الرئيسي وراءها هو تعزيز مبادرة السلام العربية واحياء جهود صنع السلام بالشرق الاوسط، وذلك من خلال الأساسيات المتفق عليها، ودون تعديل لأولويات المبادرة بأى شكل.

وأضاف "سنواصل الجهد مع الشركاء، ونستقطب اهتمام ودعم ومشاركة أطراف عديدة أخرى".

 

 


أحمد أبو الغيط

الجامعة العربية

السعودية

الاتحاد الأوروبى

جوزيب بوريل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة