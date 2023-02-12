300 شجرة زيتون فى أول أيام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الاحد، انتظام العملية التعليمية في جميع المعاهد الأزهرية بالمحافظة، في أول يوم راسي بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023، موجها باتخاذ كافة الإجراءات الحترازية، للحفاظ على الطلاب، مشيداً بمتابعة الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، وزراعة أشجار الزيتون المثمرة.

قال عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ إنه تابع فعاليات أول يوم دراسي مطلع الفصل الدراسي الثاني بمعهد محمد رجب الابتدائي ومعهد كفرالشيخ الإبتدائي، وتفقد فصول المعاهد، متابعاً نسب كثافة الحضور الطلابي، مناقشا الطلاب وقيادات المعاهد حول احتياجاتهم اللازمة لتوفيرها، وتابع تسلم الكتب الدراسية للطلاب، وتواجد المناهج الدراسية وجداول الحصص مع المعلمين، كما اطلع مدى الاهتمام بنظافة معاهد المجمع.

ومن جانبه، حث رئيس المنطقة هيئة التدريس على أهمية بث روح التعاون مع قيادات المعاهد، للنهوض بالعملية التعليمية، مؤكداً على الدور الهام للمعلم مكانته العلمية وضرورة أن يحتذى به بين طلابه، مؤكداً أن الطلاب شباب المستقبل لأزهرنا الشريف ومصرنا الحبيبة، ذاكراً: بأنه يجب عليهم أن يبادروا برسم أحلامهم من الآن، والسعي وراء تحقيقها، مشيراً إلى دور قيادات المنطقة والمعاهد والقائمين علي العملية التعليمية بدعم هؤلاء الطلاب وتوفير كافة احتياجاتهم لتحقيق ما يتمنونه ولنحقق المرجو منا تجاههم.

ووجه رئيس المنطقة بتذليل كافة العقبات التي تواجه سير العملية التعليمية، منوهاً بعدم السماح لأولياء الأمور بدخول الفصول نهائياً، على أن يكون التواصل مع إدارة المعهد في الحالات الضرورية فقط.

وأكد الشهاوي، أن المنطقة تسلمت 300 شجرة مثمرة من أشجار الزيتون، لزراعتها في عدد من المعاهد الازهرية، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، التي تقوم بها مؤسسة هنجملها لزراعة الأشجار المثمرة، بهدف زيادة المساحات الخضراء وتنمية الوعي البيئي وزيادة الرقعة الخضراء في كل بقاع مصر وفقاً للخطة الموضوعة، يأتي ذلك بالتنسيق مع منسق المبادرة والمنطقة الأزهرية وحسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، وذلك وفقاً للبرتوكول المبرم بين مؤسسة "هنجملها" والأزهر الشريف، وتهدف المبادرة إلى بث روح الانتماء والوعي بين أطياف المجتمع المدني وتفعيل دوره في المشاركة المجتمعية، كما أن الحملة تستهدف شتى محافظات مصر، وذلك فى بحضور علاء أبوشنب، مسئول الإدارة الزراعية بالمنطقة، ومحمد عبدالمجيد شتا، منسق المبادرة بالمحافظة.