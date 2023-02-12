3 مدارس بالمنيا تفوز بالمركزين الأول والثانى بالجمهورية فى الصحافة المدرسية

المنيا-حسن عبد الغفار

فازت 3 مدارس بالمنيا، بالمركزين الأول والثانى على مستوى الجمهورية، فى مسابقة الصحافة المدرسية، وقدم المهندس حمدى السيد اسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، التهانى لطلاب تعليم المنيا والمدارس الفائزة بالمركز الأول والثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة الصحافة المدرسية للعام الدراسى 2022/2023، وتمنى لهم دوام التوفيق وتحقيق المزيد من التفوق لرفع اسم المحافظة عالياً على مستوى الجمهورية بمختلف المسابقات الدراسية والتربوية.

وأشاد حمدى السيد مدير تعليم المنيا، بإنجاز مدرسة الشهيد رضا عاشور الثانوية بنات التابعة لإدارة مغاغة التعليمية، لحصولها على المركز الأول فى مسابقه الإذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية، وكلا من مدرسة ناصر الابتدائيه رقم 2 التابعة لإدارة مغاغة التعليمية، ومدرسة بنى مزار الاعداديه بنات التابعة لإدارة بنى مزار التعليمية، لحصولهما على المركز الثانى على مستوى الجمهورية، فى مسابقة الإذاعة المدرسية.

ودعا وكيل الوزارة الموجهين والاخصائيين لبذل مزيد من الجهد والإخلاص والتفانى فى العمل، للحفاظ على المستوى المتقدم والمتميز لطلبة وطالبات تعليم محافظة المنيا فى ذلك النشاط والتطلع دائماً لمراكز أفضل ومستوى أعلى.

ومن ناحية أخرى بدات اليوم مديرية التربية والتعليم تلقى طلبات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية، والتى تستمر 15يومًا.