14.4 % ارتفاعاً فى قيمة صادرات مصر للإمارات خلال 11 شهرا (إنفوجراف)

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات، لتسجل 1.8 مليار دولار، خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 2.8 مليار دولار خلال 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 1.9%.



قيمة صادرات مصر للإمارات خلال 11 شهرا

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات، لتصل إلى 4.6 مليار دولار خلال 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 6.5%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال أول 11 شهر الأولى من عام 2022

1. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 799.6 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 219.6 مليون دولار.

3. ملابس بقيمة 164.3 مليون دولار.

4. خضر ونباتات بقيمة 58.7 مليون دولار.

5. أثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 31.7 مليون دولار.