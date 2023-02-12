اليوم السابع
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‫وزير الزراعة يوجه بإحالة مسئولين فى أسوان للتحقيق لتقاعسهم عن العمل

الأحد، 12 فبراير 2023 08:33 م
‫وزير الزراعة يوجه بإحالة مسئولين فى أسوان للتحقيق لتقاعسهم عن العمل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإحالة بعض مسئولي الزراعة بمنطقة البيارة بكوم أمبو بمحافظة أسوان إلى التحقيق بسبب التقصير في العمل، والتهاون في منع التعدي على الأراضي الزراعية، مع إحالتهم إلى النيابة.

كلف وزير الزراعة مدير مديرية الزراعة بأسوان، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات، ضد المتعديين، والمقصرين في العمل، وإعادة الأرض إلى أصلها زراعية.

يأتي ذلك بناء على تقرير تلقاه من سعيد صالح مستشار الوزير للمتابعة، حيث خلال تواجده في مهمة رسمية بكوم أمبو رصد حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإقامة سور، من قبل أحد المواطنين، بناحية السبيل حوض زكي بمنطقة البيارة بكوم إمبو حيث تم إزالة حالة التعدى في مهدها.

الجدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد عقد اجتماعا اليوم بحضور جميع مسئولى حماية الأراضي على مستوى الجمهورية وشدد عليهم باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعديات كما أكد على محاسبة المسئولين المقصرين في عملهم.


وزير الزراعة

اسوان

محافظة اسوان

التعدى على الاراضى الزراعية



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