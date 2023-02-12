وكيل زراعة الغربية يتفقد منافذ السلع الغذائية بقطور.. صور

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور خالد على أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية منافذ السلع الغذائية واللحوم الطازجة بالإدارة الزراعية بمدينة قطور والإدارة الزراعية بمدينة السنطة وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين وتقديم الخدمات المتاحة للفلاح والمواطنين .

ووجه "ابوشادى" القائمين علي المنافذ بضرورة الإلتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة من قبل المديرية علي أن تكون ذات جودة عالية نظرًا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة، موجها أيضًا الالتزام بأسعار اللحوم البلدي والمبردة المعلنة في قائمة الأسعار وتوقيع الكشف البيطري الدورى عليها من قبل مديرية الطب البيطري .

واستمع وكيل الوزارة إلى آراء بعض المواطنين واقتراحاتهم بشأن جودة وأسعار السلع التي تقدمها الوزارة واستمرار ضخها بكميات في منافذها.

كانت تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة المضي قدما في لنشاء المنافذ بالمديريات والإدارات الزراعية التابعة لها المنتشرة في ربوع الجمهورية طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وميسرة للجمهور .



منافذ السلع الغذائية بقطور